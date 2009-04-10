Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг незначительно повысились на фоне уверенного роста основных биржевых индексов, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,86 доллара - до 52,24 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 2,47 доллара - до 54,06 доллара за баррель.