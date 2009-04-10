Правительство РФ предлагает отказаться от штрафов за недобор газа

Правительство России предлагает исключить практику штрафов за недобор газа предприятиями, заявила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания правительства в четверг, сообщает РИА Новости..

«Предлагается исключить практику штрафов за недобор газа», - сказала Набиуллина, говоря об антикризисной программе правительства. По ее словам, сейчас сложилась ситуация, когда многие предприятия снизили потребление газа и электроэнергии.

Ранее сообщалось, что согласительный совет Минэнерго России до конца следующей недели обсудит предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по проекту постановления об электронной торговле газом, предусматривающее снижение штрафов за недобор газа. ФАС предлагает привязать штрафные коэффициенты к рыночной цене на газ.