Эксперты предсказывают конец эры нефти

Ослабление мировой экономики и стремление США активизировать использование возобновляемых источников энергии могут означать конец эры нефти, а многие небольшие нефтяные компании могут разориться, считают эксперты, выступавшие на энергетической конференции в Вашингтоне в среду, сообщает Рейтер.

Учитывая падение цены нефти до 50 долл. за баррель с рекордных 147 долл. в июле прошлого года, нефтедобытчики вынуждены урезать расходы и отменять проекты, отметили участники конференции, организованной Управлением по энергетической информации (EIA) США.

"Мы думаем, что переход из 20-го века в 21-й знаменует закат эры нефти", - сказал аналитик Deutsche Bank Пол Сэнки, добавив, что недостаток инвестиций в нефтяные проекты неминуемо приведет к дефициту нефти при активизации спроса, а значит к возврату цен к рекордным максимумам.

С другой стороны, высокие цены на нефть ускорят переход на другие источники энергии, что станет серьезной проблемой как для крупнейшего мирового экспортера "черного золота" Саудовской Аравии, так и для ее крупнейшего клиента США, считает аналитик.

По словам Сэнки, если цена нефти останется в районе $50 за баррель еще год, многие небольшие нефтяные компании могут разориться.

С ним согласна директор консалтинговой компании PFC Energy Сюзан Фаррелл, предсказавшая "большой передел" рынка в 2010 году, имея в виду высокую вероятность слияний и поглощений, в результате которых многие компании прекратят существование.

В отличие от коллег, главный экономист Американского института нефти (API) Джон Фелми считает, что падение спроса на нефть не так велико, как в 1980-е годы, и цены могут быстро вернуться к росту, поэтому компаниям не стоит резко сокращать инвестиции.