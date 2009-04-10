Поставки газа из Туркмении в Россию возобновлены

Меньше суток понадобилось, чтобы пустить газ по трем из четырех веток газопровода Средняя Азия — Центр (САЦ) из Туркмении в Россию после взрыва в среду вечером, пишет Московский комсомолец

Взрыв произошел 8 апреля в 20.18 по местному времени на 487-м километре ветки газопровода САЦ-4 между ГКС “Ильялы” — “Дарьялык” на территории Туркмении. Разрыв трубы произошел на воздушном переходе. Подача газа по газопроводу САЦ-4 была полностью приостановлена. Однако уже днем в четверг поставки “голубого топлива” в Россию из Туркмении были возобновлены по трем из четырех ниток, заявил замглавы “Газпрома” Валерий Голубев. По его словам, речь о прекращении поставок газа не идет. Он также сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с вице-премьером Туркмении и обсудить данный вопрос.