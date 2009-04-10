Кто модернизирует украинскую трубу

Модернизация газотранспортной системы отечественными производителями может существенно поддержать экономику страны.

Как стало известно «ДЕЛУ», немецкая Man Turbo и американская General Eleсtric включились в борьбу за подряды на поставки оборудования для госкомпании «Укртрансгаз» (оператора украинской ГТС). Притом что соответствующие тендеры будут проведены не ранее 2010 года.

Начальник департамента эксплуатации компрессорных станций «Укртрансгаза» Владимир Солянык сообщил «ДЕЛУ», что предложения иностранных компаний были рассмотрены. При этом в госкомпании подчеркнули, что оборудование зарубежных компаний более чем на 50% дороже, чем отечественных производителей.

«К обновлению ГТС надо привлекать лишь отечественные компании-производители газотурбинного и компрессорного оборудования. Опыт эксплуатации этого оборудования показал, что оно сопоставимо с мировыми образцами газоперекачивающего оборудования. Внедрение такого оборудования позволит снизить потери газа на 20-25%», — говорит Солянык.

Напомним, о том, что оборудование для модернизации украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" (управляет ГТС) намерен приобретать у украинских производителей, стало известно из меморандума, подписанного в прошлом месяце Минтопэнерго, "Укртрансгазом", "Укргазпроектом", Сумским НПО им. Фрунзе, "Заря-Машпроектом" и Украинским нефтегазовым институтом. Минтопэнерго в нем признает, что украинские производители "способны в полном объеме удовлетворить потребности украинской ГТС", а "Укртрансгаз" с учетом позитивного опыта эксплуатации называет их "наиболее вероятными поставщиками", - пишет «КоммерсантЪУкраины».

Угрозы для производителей

Несмотря на позицию «Укртрансгаза», в случае отсутствия активной поддержки со стороны высших эшелонов власти отечественные производители могут остаться в стороне от процесса. Ведь очевидно, что иностранные кредиторы будут лоббировать свои компании.

В то же время эксперты отмечают, что в Украине хватает собственных мощностей, чтобы обеспечить модернизацию ГТС. Только пользуются ими на 95% иностранные компании, считающие наше оборудование достаточно качественным, чтобы обслуживать их ГТС. Газокомпрессорные станции украинского производства уже многие десятилетия обеспечивают поставки в Европу. Так, Газпром покупает 75% продукции, импортируемой из Украины. Украинские газоперекачивающие агрегаты закупают в Болгарии, Румынии и на Ближнем Востоке, пишет КоммерсантЪ.

Участвовать в модернизации ГТС со стороны Украины могли бы такие предприятия, как НПО им. Фрунзе (производит компрессорные станции), а также «Мотор Сич» и «Заря Машпроект» (производят двигатели для компрессорных станций). На заводах «Делу» заявляли, что заказы на поставку оборудования могли бы принести пользу не только им самим, но и экономике страны в целом. В частности, могли бы быть увеличены налоговые отчисления в бюджет и созданы новые рабочие места.

О необходимости поддержки государства говорят и на «Заря Машпроект». «Большой объем работ мы осуществляем для зарубежных покупателей, «Укртрансгазу» оказываем незначительный объем услуг по ремонту и сервису оборудования. А ведь наши предприятия в состоянии полностью обновить газоперекачивающее оборудование», — констатирует директор по маркетингу и внедрению газотурбинных проектов предприятия Александр Гавришенко. Он напомнил, что отечественные производители 20 марта подписали меморандум с Минтопэнерго и «Укртрансгазом» о том, что украинская техника будет иметь преимущество в распределении инвестиций по обновлению ГТС. «Надеемся, что нас поддержат президент страны и премьер-министр в этом вопросе, поскольку речь идет об отстаивании интересов национальных производителей», — резюмировал Гавришенко.

Польза для бюджета

«Наших мощностей достаточно, чтобы участвовать в обновлении отечественной ГТС. Ведь для нас это снижение себестоимости продукции, новые рабочие места, обеспечение стабильной работой на 6-7 лет в условиях кризиса. Для бюджета это существенное увеличение налоговых отчислений, которые бы позволили значительно снизить финансовую нагрузку по обслуживанию кредита на бюджет страны», — пояснил начальник отдела маркетинга НПО им. Фрунзе Александр Резванович.

Обновление ГТС может принести значительную выручку не только этому предприятию, но и всей отрасли. Стоимость установки новой компрессорной станции составляет примерно 25 миллионов долларов, а в Украине их 71. Учитывая тот факт, что за 2008 год на НПО им. Фрунзе было произведено и отправлено на экспорт 49 подобных агрегатов, отечественных мощностей для модернизации ГТС более чем достаточно.

Напомним, ранее в Брюсселе прошла инвестиционная конференция, которая дала старт переговорному процессу о выделении Украине европейскими финансовыми организациями (Европейским инвестиционным банком, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития) 2,57 млрд долл. на модернизацию ГТС. По данным Минтопэнерго, большая часть этих средств будет направлена на замену оборудования ГТС. Так, на замену газоперекачивающих агрегатов на газопроводе "Союз" должно быть потрачено 637,6 млн долл., на Уренгой–Помары–Ужгород – 492,2 млн долл., на Елец–Измаил – 229 млн долл., на газопроводе "Прогресс" – 76,2 млн. долл.