Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключили от сети

Энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС отключили от энергосети 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной атомной энергогенерирующей компании.

Отключение произошло под действием автоматической защиты генератора. Событие квалифицировали уровнем «ноль - вне шкалы» по шкале оценки ядерных событий INES.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм. Проводится поиск и устранение причин данного происшествия», - сообщили компании.

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В работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 750 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Как сообщал УНИАН ранее, Ривненская АЭС, после проведения среднего планово-предупредительного ремонта, 21 августа подключила к сети энергоблок №4.

"21 августа 2017 года в 18:55 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта. В настоящее время проводится плановое повышение мощности блока", - сообщали в компании.