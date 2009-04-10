Решение Кабмина по химпрому нарушит газовый баланс Украины и РФ

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что закупка любых объемов газа отдельными предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины приведет к нарушению газового баланса Украины и Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что на основании подписанного 3 октября 2008 года на международном уровне меморандума между премьер-министрами Украины и Российской Федерации «О сотрудничестве в газовой сфере», НАК «Нафтогаз Украины» определена как единственный импортер газа в Украину.

Данный документ является основанием для заключения соответствующих внешнеэкономических контрактов между НАК и ОАО «Газпром».

Таким образом, отмечается в сообщении, именно эти компании определяют баланс газа для собственных стран на текущий период.

Также «Нафтогаз» отмечает, что закупка газа отдельными производителями удобрений у нерезидентов приведет к осложнению выполнения контрактов между хозсубъектами обеих стран и нарушению положений межправительственного меморандума, что, в свою очередь, приведет к нежелательным экономическим последствиям.

Как сообщал УНИАН, по сообщению пресс-службы Минпромполитики, Кабинет министров утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины.

Целью разработки и принятия такого решения является улучшение финансово-экономических показателей работы химических предприятий, сохранение конкурентоспособности азотных минеральных удобрений отечественного производства и создание благоприятных условий для осуществления мероприятий по внедрению современных энергосберегающих технологий для обеспечения последующего развития промышленных предприятий химического комплекса Украины.