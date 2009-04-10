«Нафтогаз»: газовый баланс не нарушать

НАК «Нафтогаз Украины» предупреждает, что намерение Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву (Госкомрезерва) провести открытый конкурс по реализацию 1,318 млрд. куб. м природного газа, который находится на хранении в подземных хранилищах газа (ПХГ), могут нарушить газовый баланс страны как на 2009 год, так и на следующие периоды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

НАК неоднократно сообщал Госкомрезерву и Минэкономики, что практически весь закачанный в ПХГ газ госрезерва – газ собственной добычи, поэтому должен быть использован для обеспечения исключительно нужд населения во время зимних пиков газопотребления.

То есть ресурсы природного газа госрезерва должны быть реализованы НАК «Нафтогаз Украины», которая согласно постановлению Кабинета министров от 27 декабря 2001 года уполномочена формировать и распоряжаться газом собственной добычи для нужд населения.

В ближайшее время НАК «Нафтогаз Украины» начинает подготовку к новому отопительному сезону, в частности, закачиванию природного газа в ПХГ. И позиция Госкомрезерва значительно осложняет подготовку всей топливно-энергетической отрасли страны к отопительному сезону 2009-1010 гг.

Справка УНИАН. 9 апреля 2009 года средствами массовой информации Украины была распространена информация о проведении 24 апреля 2009 года Госкомрезервом открытого конкурса по продаже права требования к НАК "Нафтогаз Украины" природного газа в размере 1 млрд. 318,08 млн. куб. м.