Производители азотных удобрений закупят газ прямо у компаний

Кабинет министров Украины утвердил перечень предприятий - производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики.

В сообщении отмечается, что целью разработки и принятия такого решения является улучшение финансово-экономических показателей работы химических предприятий, сохранение конкурентоспособности азотных минеральных удобрений отечественного производства и создание благоприятных условий для осуществления мероприятий по внедрению современных энергосберегающих технологий для обеспечения последующего развития промышленных предприятий химического комплекса Украины.