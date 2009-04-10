ФГИУ надеется успешно продать госпакеты шести облэнерго

Фонд государственного имущества (ФГИ) рассчитывает на позитивный результат торгов по реализации государственных пакетов акций шести энергоснабжающих компаний.

Об этом УНИАН заявил исполняющий обязанности председателя ФГИ Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, в настоящее время фонд ведет переговоры с акционерами облэнерго и рассчитывает на то, что они примут активное участие в торгах на общих основаниях. При этом Д.ПАРФЕНЕНКО не исключает, что пакеты смогут заинтересовать также портфельных инвесторов.

Чиновник сообщил, что стартовая цена пакета будет определена по утвержденной методологии как средневзвешенная между номиналом и котировками акций на вторичном рынке. Окончательно она будет сформирована за три дня до начала торгов и станет известна в момент подачи заявки на ту или иную биржу.

При этом Д.ПАРФЕНЕНКО указал на позитивную динамику котировок акций данных облэнерго на фондовом рынке, наметившуюся в последнее время.

«Что касается облэнерго, то на сегодняшний день котировки на вторичном рынке имеют позитивную динамику в направлении повышения», – сказал он.

Он также добавил, что на сегодняшний день проведение торгов не обжаловано в судебных инстанциях. «Пока нельзя сказать, что у нас обрывают все телефоны желающие, впрочем, и времени много еще осталось… Но в целом мы с оптимизмом смотрим вперед и рассчитываем продать эти пакеты», – подытожил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля т.г. №310 Фонд госимущества возобновил продажу пакетов акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 акций номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.), ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 акций, 13 млн. 34,3 тыс. грн.), ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 акций, 13 млн. 810 тыс. грн.), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 акций, 6 млн. 482,63 тыс. грн.), ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 акций, 11 млн. 70,34 тыс. грн.), ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 акций, 7 млн. 457,376 тыс. грн.), которая была приостановлена приказом фонда в мае 2008 года.

Напомним, избавиться от блокирующих пакетов акций шести энергоснабжающих компаний, в которых государство фактически не имеет влияния, правительство Украины пытается с 2007 года. В сентябре 2007 г., согласно постановлению правительства (№1105), пакеты акций указанных облэнерго были изъяты из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и переданы ФГИ. Однако в дальнейшем их продажу блокировал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который предостерегал правительство относительно попыток «карманных» договоренностей в ходе их реализации.

Тем не менее, в декабре 2008 года своим распоряжением (№1517-р) правительство внесло указанные госпакеты в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.