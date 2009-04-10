Азербайджану передано ТЭО НПЗ в Западной Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина передала Азербайджану технико-экономическое обоснование по строительству азербайджанского нефтеперерабатывающего завода в Западной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Баку.

«В рамках визита мы передали технико-экономическое обоснование и маркетинговые анализы, которые необходимо было сделать для того, чтобы начать разработку проекта строительства азербайджанского НПЗ в Западной Украине», - сказал Президент Украины.

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что 24 апреля в Польше должна состояться презентация ТЭО проекта евроазиатского транспортного коридора.

Кроме того, по словам Президента, в Брюсселе будет проведена презентация этого проекта перед руководством Европейской Комиссии.