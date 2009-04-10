Туркмения приглашает СНГ на форум по энергобезопасности
13:10, 10 апреля 2009Энергетика
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В Ашгабад 23-24 апреля
Президент Туркмении Гурбангулы Бербымухаммедов пригласил представителей СНГ принять участие в Конференции высокого уровня по энергобезопасности в Ашхабаде 23-24 апреля, сообщает РИА Новости. .
"Туркмения предлагает приступить к открытому международному диалогу для того, чтобы согласовать подходы по ведению дел на энергетическом рынке, созданию международных правовых механизмов, защиты инфраструктуры энергопоставок", - сказал туркменский лидер.
В этой связи, по его словам, он приглашает "представителей стран СНГ принять участие в Конференции высокого уровня по обеспечению надежности стабильных поставок энергоносителей, которая состоится в Ашхабаде 23-24 апреля".
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