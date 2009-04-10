Туркмения приглашает СНГ на форум по энергобезопасности

Президент Туркмении Гурбангулы Бербымухаммедов пригласил представителей СНГ принять участие в Конференции высокого уровня по энергобезопасности в Ашхабаде 23-24 апреля, сообщает РИА Новости. .

"Туркмения предлагает приступить к открытому международному диалогу для того, чтобы согласовать подходы по ведению дел на энергетическом рынке, созданию международных правовых механизмов, защиты инфраструктуры энергопоставок", - сказал туркменский лидер.

В этой связи, по его словам, он приглашает "представителей стран СНГ принять участие в Конференции высокого уровня по обеспечению надежности стабильных поставок энергоносителей, которая состоится в Ашхабаде 23-24 апреля".