Стоимость Brent превысила $52 на фоне последствий урагана "Харви"

Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в понедельник утром на обеспокоенности инвесторов по поводу последствий урагана "Харви", сообщает Прайм.

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По состоянию на 07:26 по Киеву стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,33%, до 52,15 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,38%, до 47,69 доллара за баррель.

Рынок реагирует на последствия урагана "Харви" в США, который привел к снижению нефтедобычи в стране. Так, Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) сообщило в субботу о том, что добыча "черного золота" в Мексиканском заливе уменьшилась почти на 25% из-за урагана.

Работающие на шельфе Мексиканского залива нефтегазовые компании США эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок. "Нефтеперерабатывающим мощностям Техаса может быть нанесен значительный долгосрочный ущерб", - приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

Ураган "Харви" обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу же он ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 километров в час.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.