Хмельницкая АЭС отключила второй энергоблок на плановый ремонт

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключен от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

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"27 августа в 10:59 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Ремонтные работы планируется завершить за 63 суток", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди основных работ: капитальный ремонт второго парогенератора и главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ-2), первого цилиндра низкого давления, циркуляционного насоса, арматуры; средний ремонт реакторной установки, каналов систем безопасности, а также контрольно-профилактические работы на системе предварительного напряжения защитной оболочки.

Также в планах - работы по продлению ресурса оборудования. Во время планового ремонта на втором энергоблоке ХАЭС планируется выполнить ряд мероприятий, предусмотренных действующими программами по повышению безопасности.

Как отметили в Минэнергоугля, радиационное состояние на промышленной площадке ХАЭС и в прилегающих регионах не изменялось, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.