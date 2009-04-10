Бензин в Украине подорожал

С 3 по 10 апреля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,8-3,2% (в среднем на 2%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 3 по 10 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – увеличились на 1,8% - с 5,08 до 5,17 грн./литр, бензин А-92 – увеличились на 3,2% - с 5,39 до 5,56 грн./литр, бензин А-95 – увеличились на 3,0% - с 5,59 до 5,76 грн./литр.

Цена на дизельное топливо сохранилась на уровне 5,30 грн./литр.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.