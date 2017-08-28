Украина сократила потребление угля почти на 20%
12:07, 28 августа 2017Энергетика
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При этом по сравнению с июнем потребление угля в июле выросло на 11,3%.
Иллюстрация REUTERS
Украина в июле 2017 года сократила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,4% - до 3,57 миллиона тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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Также сообщается, что по сравнению с июнем этого года потребление угля в июле выросло на 11,3%.
Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 миллиона тонн.
В июне 2017 года потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 21,5% - до 3,2 миллиона тонн.
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