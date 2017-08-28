"Газпром" пытается обжаловать в Верховном суде Украины штраф АМКУ в 172 миллиарда гривень

Российский газовый монополист «Газпром» пытается обжаловать в Верховном суде Украины постановление Высшего хозяйственного суда от 16 мая 2017 года, по которому Антимонопольный комитет выиграл дело против российской компании и оштрафовал ее за нарушения украинского антимонопольного законодательства на сумму 171,9 млрд грн.

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Об этом говорится в определении Верховного суда Украины от 15 августа 2017 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«В Верховный суд Украины поступило заявление ПАО «Газпром». Судья…, рассмотрев заявление ПАО «Газпром» о пересмотре Верховным судом Украины постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 16 мая 2017 по иску Антимонопольного комитета Украины … определил: предоставить ПАО «Газпром» срок для устранения недостатков (процедуры подачи заявления об обжаловании – УНИАН) до 29 августа 2017 года», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста «Газпром» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов «Газпрома» в Украине, а также поиск правовых механизмов для такого ареста активов компании за рубежом.