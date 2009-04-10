КМУ выделит 160 млн. грн. на утилизацию ракетного топлива

Кабинет министров Украины сегодня на выездном заседании в Днепропетровске принял специальное постановление о выделении 160 млн. грн. из Госбюджета на утилизацию ракетного топлива, хранящегося на государственном предприятии «Павлоградский химический завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня Кабинет министров также принял 15 постановлений о государственной поддержке развития ракетно-космической отрасли Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что финансирование отрасли на текущий год увеличено до 412 млн. грн. По словам премьера, эта цифра сегодня также утверждена на выездном заседании Кабмина.

Справка УНИАН. Программа утилизации твердого ракетного топлива на Павлоградском химзаводе была утверждена правительством в 2004 году. Согласно программе, в 2005 году предполагалось разработать проект сооружения полномасштабного объекта по утилизации твердого ракетного топлива. В 2008 году этот объект планировалось сдать в эксплуатацию, и на протяжении трех последующих лет утилизировать методом гидроразмыва все 5 тыс. тонн твердого ракетного топлива, которое хранится на Павлоградском химическом и Павлоградском механическом заводах.

Предварительная стоимость программы утилизации составляет 300-400 млн. грн. В 2006 году из Государственного бюджета на финансирование программы было выделено 95 млн. грн.