Ураган "Харви" приостановил работу НПЗ в Хьюстоне - цены на нефть пошли вверх

Ураган "Харви" в понедельник грозит обрушить на Хьюстон новую волну дождей, усугубив последствия наводнений, парализовавших четвертый по численности населения город США и работу ряда НПЗ, сообщает Reuters.

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"Харви" стал самым мощным за последние 50 лет ураганом, обрушившимся на штат Техас, и унес не менее двух жизней. Как ожидается, он задержится вблизи побережья Мексиканского залива еще на несколько дней. В некоторых частях региона за неделю может выпасть годовая норма осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на побережье Мексиканского залива базируется почти половина американских нефтеперерабатывающих мощностей, и приостановка работы ряда НПЗ может ударить по поставкам бензина на юго-востоке США и в других частях страны. Закрыты несколько НПЗ вдоль побережья Мексиканского залива, в том числе завод Exxon Mobil Baytown - второй по величине в США.

"Фьючерсы на нефть Brent к 10:36 по Киеву дешевели на 0,1 процента, торгуясь у отметки 52,36 доллара за баррель, фьючерсы на WTI снизились почти на 1 процент до 47,41 доллара за баррель", - отмечает издание.

Тем не менее аналитики сказали, что сбои в работе НПЗ ограничат доступность американской нефти, бензина и других продуктов нефтепереработки, толкнув вверх цены.

Школы, аэропорты и офисные здания Хьюстона в понедельник закрыты, десятки дорог превратились в реки, затоплены многие жилые районы.

Президент США Дональд Трамп планирует во вторник посетить Техас, чтобы оценить последствия урагана, сообщила в воскресенье представитель Белого дома.

Метеорологи сравнивают "Харви" с ураганом "Катрина", который в 2005 году разрушил Новый Орлеан и унес 1 800 жизней.