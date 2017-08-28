Порошенко обещает, что в ближайшее время Авдеевка не будет снабжаться газом от оккупантов

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что целью Украины является установление мира на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время открытия общеобразовательной школы №9 в городе Покровск в Донецкой области.

Президент напомнил о восстановлении энергоснабжения зимой в Авдеевке.

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«Мы очень хорошо помним, что было в Авдеевке этой зимой, когда при температуре -25 (градусов) враг не просто перебил энергоснабжения, а еще и снайперами обстреливал ремонтников, которые пытались починить перебитые артиллерией провода. По моему поручению были сделаны инвестиционные проекты и на сегодняшний день Авдеевка не зависит от энергоснабжения с оккупированной территории, а сейчас поставили задачу, чтобы это было и с газообеспечением. Я держу этот вопрос на контроле и в ближайшее время я надеюсь и это задание будет выполнено», - рассказал глава государства.

«24 августа, на День независимости восстановлено водоснабжение Торецкая и так шаг за шагом мы делаем все, для того, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни, наша цель – это мир на Донбассе», - подчеркнул президент.