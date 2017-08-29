СМИ: Саудовская Аравия и Россия хотят продлить заморозку нефтедобычи

Крупнейшие производители нефти Саудовская Аравия и Россия настаивают на продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на три месяца — до конца июня 2018 года, сообщает Росбалт со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Осуществить эту инициативу Эр-Рияд и Москва, по информации собеседников издания, уже призвали остальные страны-участницы сделки ОПЕК, а также группу независимых стран-производителей нефти, присоединившихся к этому соглашению (ОПЕК+).

По словам двух источников WSJ, предложение продлить сделку о сокращении добычи нефти министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудил со своим российским коллегой Александром Новаком еще в июле, на встрече в Санкт-Петербурге во время предыдущего заседания комитета по мониторингу реализации этого соглашения. После этого оба министра, которые, как замечает газета, являются "наиболее влиятельными фигурами среди представителей стран-производителей нефти, участвующих в ОПЕК+", лоббировали поддержку инициативы о продлении этого соглашения среди остальных стран-участниц, а также обсуждали такую инициативу со странами Персидского залива, входящими в ОПЕК.

Остальных подробностей этих переговоров собеседники издания не уточнили.