Прогноз мирового спроса на нефть снова понижен

Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь пересмотрело в сторону уменьшения прогноз относительно спроса на нефть в 2009 году в мире.

Согласно обнародованному исследованию, спрос составит 83,4 млн. баррелей в день - то есть на 1 млн. баррелей меньше, чем ожидалось ранее, сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, потребление нефти в текущем году будет находиться на самой низкой отметке с 2004 года. Это связано с ожидающимся снижением мирового ВВП на 1,4% и падением спроса, главным образом, в странах Азии и Европы, отмечается в докладе.

Возвращение показателей в сфере потребления "черного золота", по мнению экспертов МЭА, следует ожидать в 2010 году.