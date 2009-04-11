«Нафтогаз» предложил «Газпрому» поставить Украине 20 млрд. куб. м газа

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА предложил ОАО «Газпром» поставить Украине 20 млрд. куб. м газа, которые будут закачаны в ПХГ до начала следующего отопительного сезона, в счет оплаты услуг по транзиту российского газа по территории Украины в будущие годы. Об этом сообщается в последнем номере еженедельника «Зеркало недели» (№ 13 (741) 13 — 20 апреля 2009 года).

По информации издания, находящийся на больничном О.ДУБИНА посетил Москву в понедельник, 6 апреля, и провел соответствующие переговоры с российской стороной.

Как сообщает «Зеркало недели», по предварительным оценкам, стоимость запрашиваемого объема газа составляет 4,8 млрд. долл.