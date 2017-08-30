Прибыль российского монополиста "Газпрома" упала в пять раз

Чистая прибыль российского газового концерна «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась во II квартале 2017 года в 5,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 47,893 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании.

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Чистая прибыль за январь — июнь сократилась в 1,6 раза и составила 381,346 млрд рублей, сообщает RNS.

Выручка компании во II квартале составила 1,394 трлн рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Операционные расходы компании за отчетный период снизились на 2,4%, составив 1,198 трлн рублей.

Прибыль до налогообложения во II квартале текущего года снизилась в 3,6 раза — до 82,689 млрд рублей.

Выручка компании в первом полугодии составила 3,21 трлн рублей, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Операционные расходы компании за отчетный период выросли на 0,9% и составили 2,705 трлн рублей.

Прибыль до налогообложения в январе — июне текущего года снизилась в 1,5 раза — до 536,737 млрд рублей.

Выручка от продажи газа снизилась за шесть месяцев на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,664 трлн рублей, что в основном вызвано укреплением среднего курса российского рубля по отношению к доллару и евро на 17 и 20% соответственно.

Выручка от продажи газа в Европу и другие страны снизилась на 7% и составила 1,054 трлн рублей. Это объясняется главным образом снижением средних цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины), на 13%, что было частично компенсировано ростом реализованных объемов газа в натуральном выражении на 9%, или 9,7 млрд кубометров.

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза уменьшилась на 9% и составила 151,268 млрд рублей. Чистая выручка от продажи газа в России увеличилась на 11% и составила 466,525 млрд рублей.