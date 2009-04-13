Кабмин выделит на ежемесячные выплаты шахтерам по 350 млн. грн.

Правительство Украины ежемесячно будет выделять из Стабилизационного фонда 350 миллионов гривен на выплату зарплат шахтерам, говорится в распоряжении Кабинета министров Украины, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады в воскресенье.

В частности, ежемесячно, начиная с марта 2009 года, 350 миллионов гривен Стабилизационного фонда в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 76 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" будут направляться на реализацию проектов, связанных с поддержкой действующих мощностей угледобывающих предприятий (на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции). "Правительство поручило Минуглепрому направлять эти средства только на выплату заработной платы (с начислениями) шахтерам в соответствии с Порядком использования в 2009 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставление государственной поддержки угледобывающим предприятиям (включая предприятия по добыче бурого угля) на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров 69 от 28 января 2009 года", - говорится в распоряжении.

Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко утверждала, что задолженности по выплатам зарплат в угольной отрасли нет. В свою очередь, по данным Донецкого облсовета, задолженность угольщикам в области по состоянию на конец марта составляла более 700 миллионов гривен. Донецкий городской голова Александр Лукьянченко 7 апреля заявил, что погашение задолженности по заработной плате работникам угольных предприятий Донецка началось в первых числах апреля. Изначально планировалось, что Стабилизационный фонд должен наполняться за счет поступлений от приватизации, однако, в связи с тем, что в 2008 году не было продано практически ни одного серьезного объекта, было принято решение формировать его за счет внешних заимствований. В середине марта премьер Тимошенко сообщила, что Кабинет министров аккумулировал 2,76 миллиардов гривен (358 миллионов долларов) в Стабилизационном фонде, который был предусмотрен в бюджете на 2009 год в рамках борьбы с финансово-экономическим кризисом в стране.