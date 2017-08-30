Газовые схемы остаются: в ЕС напомнили правительству об обязательствах отменить монополию облгазов

Украина не выполняет взятые на себя обязательства перед Энергетическим сообществом, правительство продолжает цементировать привилегированное положение облгазов под предлогом переходного периода. Об этом DW заявил представитель Секретариата Энергетического сообщества Дирк Бушле.

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"Это недопустимо, когда под видом мероприятий по социальной защите закрепляется концентрация на рынке", - подчеркнул Бушле.

На прошлой неделе сообщество открыло производство в отношении нарушения обязательств, которые взяла на себя Украина, вступая в организацию. Европейские партнеры требуют отменить привилегии для отдельных поставщиков и как можно скорее дать "зеленый свет" новым компаниям, что предусмотрено законом о рынке газа.

Постановлением Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года весь рынок газа для населения вписан в тесные рамки: "Нафтогаз" покупает топливо украинской добычи по фиксированной цене в своей дочерней компании "Укргаздобыча" и передает его на реализацию четко определенному перечню газораспределительных компаний. "Этим положением закрепляются позиции монополистов - облгазов. Фиксированные цены искажают идею свободного рынка и блокируют привлечение международных компаний", - говорит Бушле.

Как пишет издание, областные газораспределительные компании - монополисты и имеют почти безграничную власть над своими клиентами. Владелец большинства облгазов - олигарх Дмитрий Фирташ, который хорошо разбирается в посреднических газовых схемах еще со времен печально известного "Росукрэнерго". Облгазы обычно оформлены на оффшорные компании и порой граждане даже не знают, кому именно они платят за газ. Они являются операторами областных газораспределительных сетей, которые принадлежат не им, а государству.

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"Это очень необычные структуры, которые не имеют смысла. С одной стороны облгазы не заинтересованы осуществлять значительные инвестиции в сети, с другой стороны они могут блокировать использование сетей конкурентами, которые также хотят выйти на конечного потребителя", - отмечает эксперт Немецкой группы советников при правительстве Украины Георг Цахманн.

Немецкий эксперт констатирует, что выходом на украинский рынок газа интересуются и крупные западные компании, такие как французская Engie. Появление других игроков дала бы украинским потребителям возможность выбирать себе поставщика, который предложит лучшую цену. Например, в Германии потребитель может выбрать из нескольких десятков поставщиков. При этом самые дешевые из них продают газ на 30-50 процентов дешевле, чем самые дорогие. Поменять поставщика можно немедленно, лишь заполнив формуляр в интернете, только действующий оператор поднимет цены. Такую перспективу с подачи Европейского Союза с 2015 года теоретически получили и украинцы. Именно обеспечение конкуренции - основная цель принятого тогда по европейскому образцу закона о рынке газа.

Однако, в марте этого года Кабинет министров Украины еще на год продлил переходный период, в течение которого за облгазами и их дочерними структурами закреплено эксклюзивное право на поставки газа. Официальная цель переходного периода - исключить скачок цен.

Энергетическое сообщество направило украинскому правительству письмо с предложениями, как обеспечить выполнение международных обязательств, обеспечить социальную защиту населения. Эти предложения предусматривают право на переходный период в случае необходимости регулировать отпускные цены на уровне отдельных областей. Однако закупать газ все операторы должны на равных условиях - на конкурентных оптовых рынках. Это позволило бы международным игрокам делать украинцам интересные ценовые предложения, убежден Бушле. Кроме того, возможность напрямую продавать добытый в Украине газ получил бы и "Нафтогаз" - без ненужных посредников в лице облгазов.

Цахманн отмечает, что Европейский Союз осознает, что нынешний статус-кво ведет лишь к обогащению владельцев облгазов, поэтому через Энергетическое сообщество Запад решил положить этому конец. "Большинство облгазов принадлежит Дмитрию Фирташу, который установил эту систему с помощью своих политических связей", - констатирует Цахманн.

Тем временем, добавляет немецкий эксперт, облгазы продолжают бесплатно пользоваться государственными газораспределительными сетями.