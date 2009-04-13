Нефть на азиатских торгах упала ниже 52 долл. за баррель

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник упали ниже $52 за баррель, сведя на нет все отмеченные на прошлой неделе достижения, поскольку прогноз Международного энергетического агентства (IEA) указал на дальнейшее снижение мирового спроса на "черное золото". Об этом сообщает сегодня Рейтер.

В этой ситуации не помогло даже сообщение чуть ли не о рекордном росте объемов импорта нефти в Китай.

Международное энергетическое агентство (IEA) в пятницу повысило прогноз сокращения мирового спроса на нефть в 2009 году на 2,4 миллиона баррелей в сутки с ранее прогнозировавшихся 1,25 миллиона. Таким образом, спрос составит 83,4 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует IEA.

Торги в понедельник шли вяло после празднования католической Пасхи. Инвесторы ожидают дальнейших свидетельств сокращения спроса на нефть со стороны США и новой порции статистики, которая может послужить сигналом, что мировая экономика уже миновала самое "дно" кризиса.

К 9.01 МСК майские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на 50 центов до $51,74 за баррель. В четверг, перед закрытием рынков, они выросли почти ан шесть процентов вслед за Уолл-стрит.

Майские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent подешевели на 13 центов до $53,93 за баррель

"На рынке наблюдается фиксация прибыли, хотя там очень спокойно и объем торгов остается небольшим. Думаю, когда откроются биржи в Нью-Йорке и Лондоне, мы увидим, что нефть и дальше будет продаваться", - сказал Кен Хасегава из Newedge.

Управление энергетической информации США (EIA) во вторник опубликует свой краткосрочный прогноз спроса на энергоносители. ОПЕК обнародует ежемесячный доклад в среду.