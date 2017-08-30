Порошенко: нужно запустить собственное производство сжиженного газа, чтобы не зависеть от России

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость запуска собственного производства сжиженного газа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рабочей поездки во Львовскую область.

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«В условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была РФ, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок, так же, как это происходило с природным газом. Мы учимся жить в условиях гибридной войны», - заявил президент.

«Мы поговорили с правительством, были даны соответствующие поручения министерствам, производителям. Мы должны наладить собственное производство сжиженного газа, и те заблокированные объемы с РФ должны быть компенсированы украинским производителем», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Украине отмечается резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за 1 литр.

По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива.

23 августа министр экономического развития Степан Кубив дал поручение ряду государственных органов, включая Министерство энергетики и Антимонопольный комитет, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для разрешения этой ситуации.