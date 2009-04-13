Экс-министр углепрома: угольную отрасль надо приватизировать

Чтобы решить накопившиеся проблемы угольной отрасли страны, необходимо ее приватизировать, считает экс-министр угольной промышленности Украины, народный депутат Виктор ТОПОЛОВ.

Об этом он сказал в субботу, 11 апреля, на пресс-конференции в Донецке.

«Одним из важнейших направлений в решении проблем, которые есть в угольной промышленности, является смена собственника и приватизация угольных шахт», - сказал В. ТОПОЛОВ. По его мнению, при приватизации угольных предприятий руководство страны не должно ставить главной задачей - дороже продать государственную собственность. Ключевым в приватизации должны стать инвестиционные обязательства частного собственника, включающие все социальные, технические, финансовые и другие аспекты, считает В. ТОПОЛОВ.

«Надо ставить задачи не в том, сколько денег мы принесем в бюджет в процессе приватизации угольной промышленности, - объяснил он. - Главная наша задача – провести прозрачный инвестиционный конкурс, где бы четко участники конкурса фиксировали финансовые, технические, технологические вопросы, условия безопасности и социальные параметры, которые затрагивают людей, работающих в этой сфере». В документах должны быть четко и полно прописаны обязательства будущего собственника перед тем, как его допустить к конкурсу. «Инвестиционные обязательства должны быть ключевыми, а не стоимость этого объекта для того, чтобы заводить туда частный капитал», - еще раз отметил В.ТОПОЛОВ.

По его словам, первое время при переходе к другой форме собственности допустимо параллельное участие государства и частного капитала в угледобывающей промышленности. «Ключевым вопросом является приватизация отрасли и передача ее в управление. На какое-то время, может быть, должны быть соединены усилия государства и частного собственника, финансирование угольной промышленности, чтобы преодолеть это сложное время перехода, время возобновления», - заключил В.ТОПОЛОВ.