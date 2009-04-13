Налоговая блокирут возвращение «УкрГаз-Энерго» 600 млн. грн.

Совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» заявляет о возобновлении попыток давления и блокирования законной хозяйственной деятельности общества со стороны силовых органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «УкрГаз-Энерго».

В сообщении отмечается, что в частности, при таможенном оформлении газа, который импортировался в первом полугодии 2008 года, ЗАО «УкрГаз-Энерго» авансом оплатило на счета Государственной таможенной службы Украины около 2,4 млрд. грн.

«Из-за административной блокировки нашей деятельности часть оплаченных объемов газа так и не была ввезена в Украину. В соответствии с действующим законодательством, Государственная таможенная служба обязана вернуть ЗАО «УкрГаз-Энерго» около 600 млн. гривень», – сказано в сообщении.

При этом компания отмечает, что вместо законного урегулирования вопроса налоговые органы пытаются сорвать процесс возвращения средств и по надуманным поводам инициируют пересмотр деятельности компании в предыдущие годы. При том, что законность работы совместного предприятия подтверждена сотнями проверок разных государственных контролирующих органов. А сами налоговики собираются «ревизовать» период, когда неоднократно признавали «УкрГаз-Энерго» ответственным и образцовым налогоплательщиком, говорится в сообщении пресс-службы.

Компания «УкрГаз-Энерго» призывает налоговые органы отказаться от практики грубого нарушения норм Конституции и законов Украины, силового преследования субъектов ведения хозяйства, а вместо этого заниматься поиском законных источников наполнения Государственного бюджета в условиях экономического кризиса.

Как сообщалось, за время активной работы на газовом рынке Украины (март 2006 г. – апрель 2008 г.) ЗАО «УкрГаз-Энерго» перечислило в бюджеты всех уровней около 15 млрд. грн. – больше, чем любая другая отечественная компания.

Справка УНИАН. Компания «УкрГаз-Энерго» была создана в феврале 2006 года как совместное предприятие НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года являлась единственным поставщиком природного газа в Украину. «УкрГаз-Энерго» продавало промышленным потребителям Украины природный газ, приобретаемый у RosUkrEnergo.