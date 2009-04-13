АМК: RosUkrEnergo не имеет контроля над украинскими облгазами

Антимонопольный комитет Украины (АМК) установил, что компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) не имеет контроля над украинскими облгазами.

Об этом сказал первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО в интервью газете «ДЕЛО».

«По результатам анализа ситуации и полученных данных мы не установили факт осуществления этой структурой контроля над украинскими облгазами», – сказал он.

Издание отмечает, что расследование длилось около двух месяцев. Необходимость проверки возникла сразу же после того, как совладелец RosUkrEnergo Дмитрий ФИРТАШ публично объявил, что его компания контролирует 75% внутреннего рынка газа в Украине.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo создана в 2004 году. 50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициариями которой являются украинские бизнесмены Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10% акций).