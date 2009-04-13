Штрафы НАКа за недобор газа решат переговоры Тимошенко с Путиным

Вопрос о штрафных санкциях в отношении НАК "Нафтогаз Украины" за недобор газа, вероятно, разрешится на переговорах премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА в конце апреля.

Об этом говорится в комментарии главы департамента аналитики компании «Astrum Investment Management» Юрия БЕЛИНСКОГО, переданном агентству УНИАН.

Эксперт отмечает, что на прошлой неделе в отношениях между Украиной и Россией на повестку дня вновь был вынесен вопрос о сотрудничестве в газовой сфере с новыми возможностями и новыми проблемами. По заявлению премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, в результате переговоров с премьер-министром России В.ПУТИНЫМ, были сняты разногласия о модернизации украинской газотранспортной системы. Таким образом, вероятно, были улажены разногласия, возникшие после подписания 23 марта Украиной и ЕС совместной декларации о модернизации ГТС Украины, и повысилась вероятность участия России в модернизации, считает Ю.БЕЛИНСКИЙ.

Как напоминает он, на прошлой неделе также было опубликовано предложение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ о предоставлении "Газпромом" 20 млрд. кубометров газа в счет будущих услуг по транзиту. По предварительным данным, стоимость запрошенного газа может составлять 4,8 млрд. долларов.

Таким образом, заключает эксперт, можно говорить о некотором улучшении отношений между Украиной и Россией в газовой сфере.

В то же время, отмечает Ю.БЕЛИНСКИЙ, на прошлой неделе "Газпром" направил в НАК "Нафтогаз Украины" официальное уведомление о недоборе газа украинской стороной в первом квартале 2009 года, что может повлечь предъявление штрафных санкций. Это произошло после устных заявлений о договоренности между сторонами о снижении потребления Украиной российского газа с 40 млрд. куб. м. до 33 млрд. куб. м. в 2009 г. Очевидно, подчеркивает эксперт, что для Украины было бы выгоднее покупать больше газа во втором и третьем кварталах, когда цена российского газа будет дешевле.

Таким образом, судьба поставок газа в первом квартале 2009 г. и возможных штрафных санкций против "Нафтогаза", как и участия России в модернизации украинской ГТС, по всей видимости, будет решаться на переговорах Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА, которые должны состояться во второй половине апреля, подчеркивает Ю. БЕЛИНСКИЙ. И добавляет, что "возможные санкции легли бы довольно тяжелым бременем на "Нафтогаз" и могли бы усилить давление на валютный рынок Украины".

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

За полученный в марте из России газ НАК «Нафтогаз Украины» 6 апреля заплатил ОАО «Газпром» 342 млн. 720 тыс. долларов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.