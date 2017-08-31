Продавали топливо сомнительного качества: на Одесщине обнаружили подпольную автозаправку

В Одесской области правоохранители на территории продовольственной базы выявили нелегальный автозаправочный комплекс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области, накануне сотрудниками указанного управления и регионального Управления СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры области проводились следственно-розыскные действия.

В частности, проведены обыски складских помещений на территории продовольственной базы в городе Белгород-Днестровском.

Читайте такжеКомпания Минэнерго России стала монопольным поставщиком топлива для "ЛДНР" - СМИ

В ходе обысков, выявлена и прекращена незаконная деятельность подпольного автозаправочного комплекса по реализации горюче-смазочных материалов сомнительного происхождения без соответствующих разрешительных документов.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности подакцизной группы на общую сумму 2,7 млн грн, в том числе, более 35,7 тонны дизельного топлива и 4 автомобиля.

Расследование продолжается по признакам части 1 статьи 204 (Незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.