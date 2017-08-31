Минэнергоугля ищет членов набсовета нового оператора ГТС

Министерство энергетики и угольной промышленности объявило конкурс на замещение вакантных должностей четырех независимых членов наблюдательного совета госкомпании, нового оператора газотранспортной системы - «Магистральные газопроводы Украины». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Минэнергоугля в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета государственного унитарного предприятия… объявляет конкурсный отбор на должности четырех независимых членов наблюдательного совета ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (оператор ГТС)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза Украины» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям.

В рамках реформы 9 ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - «Магистральные газопроводы Украины».

В середине декабря 2016 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что в связи с рассмотрением взаимных исков госхолдинга и российского газового монополиста «Газпром» компания «Магистральные газопроводы Украины» сможет полноценно заработать только в третьем квартале 2017 года. В начале июля Кабмин начал процедуру отбора членов набсовета новой компании.