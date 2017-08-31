Украина с помощью ГАЭС повысит надежность энергосистемы

Повысить надежность и маневренность украинской энергосистемы до европейских стандартов можно только за счет развития гидроаккумулирующих электростанций, говорится в публикации «ДС».

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В конце июня компания «Укрэнерго» подписала соглашение о присоединении к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Это значит, что в перспективе украинская энергосистема будет подключена к европейской, став ее составной частью. Произойдет это не завтра и не послезавтра – только на выполнение требований, выдвигаемых ENTSO-E, потребуется минимум пять лет. Однако готовиться к объединению с европейцами нужно уже сегодня, тогда как технологическая готовность украинской энергосистемы к подобному шагу оценивается всего лишь в 15%.

Главная задача, которую нужно решить украинским энергетикам и властям – повысить надежность объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, в частности, в части качества поставляемой потребителям электроэнергии и стабильности ее поставок. Другими словами, ОЭС Украины должна поставлять потребителям достаточно электроэнергии во время пиковых нагрузок, и защищать от скачков напряжения ночью, когда ее потребление резко падает.

Для этого в энергосистеме есть маневровые и регулирующие мощности, которые позволяют оперативно реагировать на изменение потребления электроэнергии в сетях и поддерживать баланс между выработкой электроэнергией и ее потреблением. Однако в ОЭС Украины как раз такие мощности – в дефиците. Костяк маневренных мощностей должны составлять гидроэлектростанции, однако сегодня их доля в общем балансе не превышает 9%, когда как оптимальный уровень должен быть в пределах 15-20%.

Для маневра мощностью в Украине применяются угольные блоки тэплоэлектростанций (ТЭС) мощностью 200 и 300 МВт. Однако проблема в том, что они были спроектированы как раз для работы в базовом режиме, а не в режиме регулирования мощности. Их диапазон регулирования составляет всего лишь 20-30% от номинальной мощности, и этого явно недостаточно, чтобы угольные блоки могли использоваться в качестве регулирующих мощностей. Однако из-за использования угольных блоков не по назначению, диспетчерам энергосистемы приходится ежедневно, во время ночного провала в потреблении электроэнергии, давать команды на остановку до 10 энергоблоков. А утром, чтобы пройти утренний и вечерний максимумы нагрузок в энергосистеме, их включают обратно. Фактическое количество циклов «пуск/остановка» угольных блоков значительно превышает лимит, установленный заводами-изготовителями для этого оборудования, и такие «качели» в их работе приводят к тому, что турбогенераторы энергоблоков ТЭС выходят из строя в 3-4 раза чаще, чем если бы они работали в стабильном, базовом режиме.

Перекос в пользу тепловой энергетики не позволяет качественно регулировать суточный график нагрузок в энергосистеме, прохождение ночных «провалов» потребления электроэнергии, обеспечивать аварийные и частотные резервы. Все это в итоге снижает стойкость и надежность ОЭС Украины. Поэтому устойчивость и надежность ОЭС нужно повышать. Но за счет чего?

В мире основная технология для регулирования и маневрирования мощностью – гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). По данным Международного энергетического агентства, в 2013 году доля ГАЭС среди всех накопителей энергии занимала 99% и достигла 141 ГВт. Мощность ГАЭС в европейских странах достигла 45 ГВт и продолжает увеличиваться – в Швейцарии строится станции Linth-Limmern мощностью 1 ГВт и Nant de Drance мощностью 900 МВт, в Португалии - Venda Nova III мощностью 736 МВт.

В Украине решить проблему с дефицитом регулирующих мощностей также можно за счет ввода в строй новых блоков ГАЭС, поскольку это позволит снизить количество пусков блоков ТЭС, стабилизировать их нагрузку и повысить их КПД. А также - сэкономить газ и электроэнергию, что очень актуально в украинских реалиях. Например, только один гидроагрегат дает экономию от 100 до 170 тыс. кубометров газа и от 930 до 2800 тонн угля в сутки. Годовой эффект от использования только лишь одного гидроагрегата мощностью 324 МВт составляет в среднем 35 млн долларов. Сегодня в Украине функционирует лишь 3 гидроагрегата на Днестровской ГАЭС. Однако в перспективе на этой станции будет работать 7 гидроагрегатов, а еще 4 гидроагрегата будет функционировать на Каневской ГАЭС, то в сумме выходит значительный экономических эффект.

В использовании ГАЭС есть и экологический плюс – эксплуатация только трех гидроагрегатов Днестровской ГАЭС сокращает выбросы диоксида углерода на 180 тыс. тонн в месяц, SO2 – на 2,3 тыс. тонн, а пыли – на 700 тонн.

При этом гидроэнергетика, как один из видов возобновляемой низкоуглеродной энергетики, соответствует природоохранным директивам ЕС и поддерживается Парижским соглашением по климату, которое Украина подписала в апреле прошлого года.

При всех вышеперечисленных выгодах ГАЭС еще и выгоднее строить. Например, согласно Программе развития гидроэнергетики до 2026 года, капитальные затраты на строительство 1 МВт установленной мощности Днестровской и Каневской ГАЭС сравнимы с затратами на модернизацию 1МВт установленной мощности блока ТЭС. Однако если построенные ГАЭС будут эксплуатироваться в среднем еще 100 лет, то срок службы реконструированных блоков ТЭС ограничен 15-20 годами.

В последнее время в мире постоянно возникают новые идеи решения проблемы дефицита регулирующих мощностей, в частности, за счет накопления электроэнергии на системном уровне. Например, технология промышленного применения электрических аккумуляторов-накопителей только начала развиваться, и мощность пилотных образцов не превышает 60-90 МВт. Но у этого метода есть и более существенные недостатки – при производстве и утилизации таких систем велика очень угроза загрязнения окружающей среды, цикл заряда таких устройств длиннее цикла разряда в несколько раз, и они теряют емкость задолго до того, как исчерпают свой ресурс. Все как у батарей смартфонов, только масштабы намного больше. Поэтому в обозримой перспективе эта технология не сможет заменить ГАЭС ни в мире, ни в Украине.

Еще одним перспективным направлением регулирования мощности является управление спросом энергопотребления – так называемые интеллектуальные электросети SmartGrid. Эта технология базируется на выравнивании суточного потребления электроэнергии отдельными домохозяйствами. Но в Украине на эту технологию приходится гораздо меньшая доля энергобаланса, чем в Европе. Поэтому и эффект от таких мер в украинской энергосистеме будет мизерным.

По этой же причине преждевременно говорить о другой новой технологии - V2G. Это двустороннее использование электромобилей и гибридов, когда автомобиль подключается к общей энергосети не только для подзарядки, но и для возврата излишков энергии, выработанной в процессе эксплуатации. Однако этот метод, скорее всего, станет реальностью только в далеком будущем. В Украине пока зарегистрировано немногим больше 3000 электроавтомобилей и гибридов, и трудно спрогнозировать, когда количество такого транспорта достигнет таких величин, что он сможет влиять на энергосистему страны. И это еще мы не берем во внимание стоимость электрокаров, которая для большинства граждан Украины в ближайшее десятилетие будет просто неподъемной.

Что касается бытовых аккумуляторных систем вроде Tesla PowerWall, которые позволяют создавать "виртуальные электростанции" на дому, то общая стоимость такой системы для конечного потребителя с установкой «под ключ» достигает 15 тыс. долларов. Для Украины это пока – недостижимая величина.

Поэтому все вышеперечисленные методы могут стать решение проблемы регулирования мощностью украинской ОЭС, но в далекому будущем. А пока, в нынешних реалиях, в Украине иной альтернативы ГАЭС, как технологии регулирования мощностей объединённой энергосистемы, попросту нет.