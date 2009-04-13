Повышение цен на дизтопливо в апреле маловероятно

При стабильности мирового рынка и национальной валюты повышение цен на дизельное топливо в Украине в апреле маловероятно. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Консалтинговая группа «А-95» со ссылкой на директора компании Сергея КУЮНА.

С.КУЮН объясняет неизменность цен на ДТ на фоне его заметного удорожания в мире прогрессирующим падением потребления в связи со снижением платежеспособности промышленности и населения Украины.

«В этом году реализация дизельного топлива в крупнейших сетях страны упала на 25-30%, и поставщики хотят поддержать спрос в период сезонной активизации потребителей», – считает эксперт.

Между тем, по его информации, не исключены незначительные (в пределах 10 коп./литр) корректировки цен на автобензины. Для поддержания спроса на дизельное топливо автозаправочные компании продолжат практику дотаций низких цен на дизельное топливо за счет стоимости бензинов, спрос на которые со стороны населения пока остается стабильным.

Также в сообщении отмечено, что в марте на мировом рынке возобновился рост цен на нефть и нефтепродукты. Учитывая традиционную инерцию внутреннего рынка Украины, рост цен на энергоресурсы в Европе в марте создал предпосылки для повышения цен на внутреннем рынке Украины в апреле.

В начале второй декады апреля цены на автозаправочных станциях страны выросли. Однако, как показывает ценовой мониторинг «А-95» на 13 апреля, росту были подвержены лишь бензины, тогда как стоимость дизельного топлива осталась без изменений.

Как ранее сообщалось, в январе–феврале 2009 г. спад промышленного потребления дизтоплива составил 25,58%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 г., бензинов – на 21,30%.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» было создано в мае 2008 г. Компания является издателем ежемесячного журнала для автомобилистов «А95» и занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.