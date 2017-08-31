"ДТЭК Энерго" Ахметова сократила убыток в 8 раз

Операционная компания "ДТЭК Энерго", что обеспечивает управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции крупнейшего частного украинского энергохолдинга ДТЭК, акционером которой является Ринат Ахметов, в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила чистый убыток в 8,1 раза – до 1,003 миллиарда гривень. Об этом говорится в финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.

Читайте такжеГосударство пустило с молотка свою долю в "ДТЭК Днепрооблэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго"

Также сообщается, что выручка за отчетный период выросла на 19% - до 67,684 миллиарда гривень, а валовая прибыль увеличилась в 3,2 раза – до 9,364 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "ДТЭК Энерго" в 2016 году сократила чистый убыток в 5,5 раза - до 6,7 миллиарда гривень. В 2015 году ДТЭК увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом почти в два раза - до 37,399 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный блок ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик. При этом предприятия "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" и "ДТЭК Свердловантрацит" остались на временно оккупированной территории Донбасса.

Также компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.