"С нас деньги - ДТЭК прибыли": эксперт подсчитал выгоду компании Ахметова от формулы "Роттердам+"

Компания «ДТЭК Энерго», которая отвечает за добычу угля, работу ТЭС и дистрибуцию электроэнергии крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, смогла увеличить в первом полугодии 2017 года операционную прибыль до амортизационных отчислений (EBITDA) в 3,1 раза до 9,7 млрд грн из-за введения формулы ценообразования на уголь «Роттердам+», которая почти в 2 раза увеличила стоимость производимой компанией электроэнергии.

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Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook эксперт в энергетической сфере Андрей Герус, рассчитав значение EBITDA, исходя из данных официального отчета компании за первые 6 месяцев этого года.

«ДТЭК опубликовал финансовые результаты за 6 месяцев. Операционная прибыль до амортизационных отчислений (EBITDA) за год выросла в 3,1 раза и составила 9,7 млрд грн. Рост значения EBITDA является следствием введения формулы «Роттерам+», из-за которой тариф на электроэнергию от тепловой генерации вырос почти в два раза», - отметил эксперт.

По словам Геруса, в конечном итоге такой рост финансового показателя «ДТЭК Энерго» был обеспечен за счет украинских потребителей.

«Компания ДТЭК не может больше никуда продать свой уголь по цене «Роттердам +». Поэтому по такой цене его оплачиваем мы. Давайте воспринимать «Роттердам +» как нашу маленькую национальную филантропическую инициативу… Идея проста: с нас деньги - ДТЭК прибыли», - добавил Герус.

Как сообщал УНИАН, согласно финансовой отчетности «ДТЭК Энерго», компания в первом полугодии 2017 года сократила чистый убыток в 8,1 раза – до 1,003 млрд грн. При этом, ее выручка за отчетный период выросла на 19% - до 67,684 млрд грн, а валовая прибыль увеличилась в 3,2 раза – до 9,364 млрд грн.

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена в апреле 2016 года. Согласно формуле, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которые производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а Герус заявлял, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн.