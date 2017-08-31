Газопровод в обход Украины: в "Газпроме" рассказали, сколько километров "Турецкого потока" уже построили

Российский монополист «Газпром» построил уже 220 км морской части газопровода «Турецкий поток», говорится в сообщении газового холдинга по итогам селекторного совещания компании.

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«На южном европейском направлении полным ходом ведется строительство "Турецкого потока". На сухопутном участке в России завершено бурение двух микротоннелей и протаскивание труб. На морском участке уложено уже 220 км суммарно по двум ниткам», — заявил в ходе совещания глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает RNS.

В середине августа глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что «Газпром» построил 170 км морской части газопровода «Турецкий поток».

«Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год. 10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток».

Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B. V. (100-процентное дочернее общество «Газпрома»). 8 декабря 2016 года компания South Stream Transport подписала контракт со швейцарской компанией Allseas Group на строительство первой нитки морского участка газопровода, 20 февраля 2017 года был подписан контракт на укладку второй нитки газопровода. 7 мая судно Audacia начало строительство газопровода «Турецкий поток» у российского побережья.