Кабминовский подарок химпрому: где взять "другой" газ и почем?..

Правительство Украины разрешило шести крупнейшим производителям азотных удобрений закупать газ напрямую у нерезидентов. Химпром, похоже, озадачен - что делать с таким царским подарком?..

В минувший четверг Кабинет министров утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины. В шестерку избранных вошли ОАО «ДнепроАзот», ОАО «Ривнеазот», ОАО «Концерн «Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот». Все шесть используют газ как основное сырье при синетзировании аммиака, производство которого в Украине только по итогам первых двух месяцев рухнуло на 53%. Фактически в Украине аммиак стали производить для собственных нужд и продуктопроводы «Укрхимтрансаммиака» начали скучать по украинскому товару.

Последний факт объясняется не столько ухудшением общеэкономической ситуации, сколько очередным негативным отрывом в цене на газ от российских конкурентов: 300 долл. за тысячу кубометров против 70 долл. у россиян, даже при меньшем транспортном плече – «не фонтан». А поэтому наши химики всерьез призадумались о сворачивании аммиачных производств, более того, начали прикидывать варианты закупки готового продукта у российских коллег. В данном контексте благородный, почти бескорыстный (говорим почти, поскольку Кабмин рассчитывает на взаимность в вопросах льготного обеспечения аграриев минудобрениями) порыв правительства вполне логичен. Однако, воплощение в жизнь этой задумки вызывает много вопросов не столько со стороны правительства, сколько со стороны газовиков и самих химиков.

А «Нафтогаз» против…

На предоставленную химикам вольность молниеносно и довольно болезненно отреагировал НАК «Нафтогаз Украины». Аргументы монополиста сводятся к следующему: мол, все вопросы поставки в страну импортного газа урегулированы на международном уровне, а согласно подписанному еще в октябре 2008 года меморандуму «О сотрудничестве в газовой сфере» между Украиной и Россией НАК «Нафтогаз Украины» определен как единственный импортер газа. В данном сюжете забавно не столько само апеллирование «Нафтогаза» к документу, который в ходе газовой войны неоднократно и на самом высоком уровне денонсировался российской стороной, сколько попытка сыграть на чувствительной теме, создав «страшилку», которая прикрывает банальную боязнь утраты VIP-клиентуры в лице химпредприятий. Если учесть, что химическая отрасль ежегодно потребляет около 7 млрд. кубометров газа – половину всего объема, поставляемого «Нафтогазом» промышленности, то реализация сценария, предложенного Минпромполитики, отправит в глубокий нокаут только начинающего оправляться от эпохи «УкрГазЭнерго» монополиста.

В Минпромполитики, которое выступило разработчиком документа, были, мягко говоря, удивлены реакцией НАКа, так как профильное ведомство - Минтопэнерго - согласовало документ без всяких замечаний. Более того, в ходе согласования Минтопэнерго заверяло, что химпредприятия смогут беспрепятственно заключать договора с ДК «Укртрансгаз» на транспортировку закупленного у нерезидентов ресурса.

По словам заместителя директора Департамента развития химической промышленности Минпромполитики Николая Семережко, в ходе рассмотрения проекта документа на заседании Кабмина были учтены резонные замечания в части запрета реализации закупленного по такой схеме газа внутри страны, а также запрета реэкспорта газа, полученного по такой схеме. Так что у «Нафтогаза» с учетом понятного будущего сокращения выручки особых оснований к возмущению по сути и не было.

Где взять ресурс?

Итак механизм, предложенный Минпрополитики, предельно прост - химпредприятие закупает газ у нерезидента, заводит его в страну на общих основаниях через Энергетическую таможню, оплачивает «Укртрансгазу» услуги транспортировки и у себя на трубе получает ресурс, который значительно дешевле приобретаемого по действующим контрактам с «Нафтогазом». В идеале вместо 300 долл. за тысячу кубометров в случае закупки газа в Туркменистане с учетом оплаты услуг по его транспортировке «Газпрому» и «Укртрансгазу» получалось что-то около 200 долл. Это конечно не 70 долл., но согласимся - солидная экономия в наше нестабильное время. Однако, остается один совсем нетривиальный вопрос: где взять ресурс?

«Идея очень хорошая и приветствуется, но было бы хорошо, если бы правительство показало с каким поставщиком договариваться», - отмечают в пресс-службе черкасского «Азота», добавляя при этом, что в конечном итоге придется иметь дело все с тем же «Газпромом», который, по всей вероятности, не будет сознательно идти на ухудшение положения российского химпрома и по демпингу отдавать газ проворным украинским химикам.

По мнению Минпромполитики, за газом химпредприятия должны отправляться в Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. Тем более, что конъюнктура там сейчас на фоне ухудшения взаимоотношений «Газпрома» с Туркменистаном по теме недоборов достаточно благоприятная. Однако, даже если допустить, что украинское предприятие заключит договор с «Туркменгазом», ему в конечном итоге все равно придется иметь дело с «Газпромом», который должен пустить законтрактованный газ в свою трубу. Сходная ситуация будет создаваться и в случае нахождения независимых российских поставщиков. Сходная, но не абсолютно.

На горловском «Стироле» говорят, что контрактование газа в Средней Азии экономически бесперспективно, а поэтому, в первую очередь, будут обращать внимание на российский газовый рынок и изучать предложение независимых российских поставщиков.

«Даже если газ у россиян будет дешевле всего на 15 долл. (от получаемого по контрактам с «Нафтогазом»), мы будем стараться работать с ними. Это вопрос выживания», - отмечает начальник отдела реализации удобрений концерна «Стирол» Александр Шатохин, указывая при этом, что и здесь у украинских химпредриятий будут возникать определенные трудности, связанные с требованием предоплаты.

Эксперты сдержано относятся к перспективам реализации механизма, предложенного Минпромполитики. Хотя бы потому, отмечает независимый эксперт по вопросам энергетики Александр Нарбут, что «Газпром», испытывающий в последнее время серьезные трудности с реализацией газа собственной добычи, не говоря уже о проблемах с выбором туркменского газа, вряд ли будет заинтересован запускать в свою трубу как среднеазиатский газ, законтрактованный обходным путем, так и газ других российских поставщиков.

Вместе с тем, не исключает эксперт, на фоне ослабления позиций «Газпрома» и усиления влияния на Кремль нефтяного лобби теоретически возможен вариант запуска в «газпромовскую» трубу того же «Лукойла», имеющего в своей структуре химическое направление и которого могли бы заинтересовать украинские химические активы. В роли потенциальных поставщиков с российской стороны могли бы выступить «Роснефть» и «Новотэк», которые заинтересованы в увеличении сбыта своего газа за пределами РФ. Однако, в любом случае, по мнению А.Нарбута, жизнеспособность таких схем будет в конечном итоге зависеть от благословения Кремля.

«При вероятностной оценке, я считаю, что 65% за то, что эта схема не заработает, и 35% что да. С одной стороны важнейшая задача нашего правительства уйти от монополизированных схем импорта природного газа в страну, с другой, в конечном итоге, все будет зависеть от благословения людей, которые находятся в Кремле», - отметил эксперт.

Впрочем, как говорится, если звезды зажигаются, то это кому-то нужно. И если в Минпромполитики открыто заявляют, что данное решение было разработано на основе лобби химиков, то значит кое-кто из них знает где взять ресурс (в пользу такого предположения говорит нервная реакция «Нафтогаза»). Тогда нам остается подождать, кто и как из указанной выше шестерки первым заведет в страну «независимый» газ и как это скажется на развитии полноценного рынка «голубого топлива», о необходимости которого у нас так часто говорят с высоких трибун…

Вячеслав Ржеутский (УНИАН)