"Энергоатом" присоединился к системе отслеживания нарушений в закупках DoZorro

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" присоединилась к системе риск-индикаторов DoZorro, которая позволяет автоматически определять потенциальные нарушения в закупках через электронную систему Prozorro, сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеМинэкономразвития запустило систему автоматического контроля тендеров на Prozorro

Отмечается, что функция риск-индикаторов в рамках системы ProZorro заработала 30 августа, на начальном этапе проводится учет 16 показателей, которые сигнализируют о рисках. В перспективе таких показателей будет более 60.

Система, в частности, отслеживает аномальную экономию (более 60%), работу поставщика только с одним заказчиком, не детализированное тендерное объявление, чрезмерно большое количество лотов в одной закупке и другие факторы.

"Как компания, которая первой среди государственных предприятий Украины внедрила систему Prozorro и уже сэкономила с ее помощью более 400 миллионов гривень, "Энергоатом" заинтересован в ее дальнейшем усовершенствовании. В адрес Prozorro звучало достаточно много критических замечаний, которые в основном касались того, что система не снимает проблемы коррупционной составляющей при проведении тендера, а лишь дает возможность увидеть ее постфактум. Новая опция позволит работать на опережение и предотвращать проведение закупок по проблемным тендерам, и это пойдет на пользу в первую очередь именно заказчику", - сообщила директор Департамента документального обеспечения работы Тендерного комитета "Энергоатома" Людмила Сумера, слова которой цитирует пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Минэкономразвития Украины запустило систему риск-индикаторов, которая позволяет автоматически определять потенциальные нарушения в закупках через электронную систему Prozorro до того, как они произошли.

В конце июля Минэкономразвития также запустило рейтинг заказчиков системы Prozorro, который позволяет анализировать и повышать эффективность закупок организациями, работающих в одной сфере.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.