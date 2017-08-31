Forbes: Помните эти смешные санкции Европы в отношении России?

Не так давно президент Дональд Трамп подписал радикальный закон о санкциях в отношении России, который также включал газопровод "Северный поток-2" из России в Германию. Если вы его построите, сказал Конгресс, казначейство может наложить серьезные штрафы. Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Помните эти смешные санкции Европы в отношении России?", опубликованной на сайте издания Forbes.

Германия и австрийские правительственные чиновники впали в панику. Их частные компании, такие как Wintershall и OMV, финансируют "Северный поток-2", дополнение к уже существующему "Северному потоку" на дне Балтийского моря. Российский "Газпром" говорит, что они предложили вторую линию, когда стало ясно, что Украина больше не заинтересована в использовании своих трубопроводов для поставок природного газа "Газпрома" в Европейский Союз. Раньше это был основной трубопровод для России. Это одна сторона истории. Украина утверждает, что "Газпром" был плохим партнером, причем долгое время, и что этот новый проект является политическим оружием против нее.

В 2014 году Россия и Украина пережили сложный раскол, а США и их подражатели в ЕС, ввели санкции в отношении российских энергетических компаний и крупнейших банков. Этим летом демократы объединились с противниками Трампа, чтобы наказать его за смелость призывать к разрядке напряженности с Владимиром Путиным. Санкции были расширены, и теперь распространяются на ведение бизнеса с российскими энергетическими компаниями по всему миру. Санкции были кодифицированы в закон, чтобы Трамп не мог их отменить самостоятельно. "Северный поток-2" оказался в перекрестье.

Но, если вспомнить старого героя Warner Bros. кролика Багза Банни, конгресс подобен Элмеру Фадду (заклятому врагу Багза Банни), который стреляет и не попадает по подлецу, который, похоже, очень умело уклоняется от пуль. Несмотря на три года санкций в отношении российских энергетических компаний, европейцы продолжали вести дела со своими российскими коллегами, в то время как многие американские компании были отстранены.

Согласно отчету Фонда IFRS, ПАО "Северный поток-2", оператор трубопровода, получил финансирование от пяти европейских компаний в размере 324 млн евро.

"В июле 2017 года "Северный поток-2" привлек капитал от партнерских фирм Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper в размере 324 миллионов евро по долгосрочному соглашению о финансировании, заключенному сторонами в апреле 2017 года", - сказал наблюдатель.

Финансирование поступило до того, как в силу вступили санкции США, теперь этим компаниям сложнее отказаться от проекта. Это означает, что деньги для "Северного потока-2" будут поступать до тех пор, пока Трамп не спустит курок и не отправит Казначейство собирать убийственные штрафы.

Применение санкций в отношении европейских партнеров "Газпрома" находится на усмотрении президента, но большинство европейцев считают Трампа непредсказуемым.

Дмитрий Мартинченко, директор Fitch Ratings в Лондоне, считает, что санкции замедлят проект, поскольку европейцам придется внимательно изучить юридические документы и следить за переменным ветром из Вашингтона.

"На мой взгляд, у Германии есть определенные сомнения относительно своевременного строительства "Северного потока-2", - сказал он недавно российскому агентству ТАСС.

Чиновники правительства Германии занимают более осторожную позицию, потому что знают, что, в конечном итоге, именно им придется платить штрафы. Германия хочет построить этот трубопровод и, скорее всего, предложит этим компаниям какую-то страховку от санкций. "Северный поток-2" дает им больший контроль над европейскими потоками природного газа, что превращает Германию в своего рода "новую Украину", в вопросе транзита российского газа на высокорентабельный европейский газовый рынок.

Маринченко считает, что в следующем году будет больше ясности в плане финансирования и сроков.

"Северный поток-2" – это трубопровод протяженностью 758 миль, который будет иметь пропускную способность 55 миллиардов кубических метров в год. Генеральный директор ОАО "Газпром" Алексей Миллер недавно подтвердил, что трубопровод будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

Предполагается, что партнеры "Газпрома" обеспечат 50% стоимости строительства, что, в конечном итоге, составит 9,5 млрд евро.