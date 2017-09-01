Транзит российского газа через Украину вырос на 23%
10:35, 01 сентября 2017Энергетика
3 0
Транзит газа через территорию Украины с начала года составил почти 62 миллиарда кубов, что является максимальным значением с 2011 года.
Иллюстрация REUTERS
Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-август 2017 года вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 61,95 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины – компании "Укртрансгаз".
Читайте также"Газпром" отрапортовал о рекордных поставах газа в Европу
Согласно сообщению, это значение транзита является максимальным, начиная с 2011 года.
Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.
За 7 месяцев 2017 года транзит газа вырос на 22,8% - до 52,3 миллиарда кубометров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter