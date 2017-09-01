Транзит российского газа через Украину вырос на 23%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-август 2017 года вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 61,95 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины – компании "Укртрансгаз".

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Согласно сообщению, это значение транзита является максимальным, начиная с 2011 года.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

За 7 месяцев 2017 года транзит газа вырос на 22,8% - до 52,3 миллиарда кубометров.