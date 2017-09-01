Запасы антрацитового угля на ТЭС продолжают сокращаться

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 28 августа по 1 сентября текущего года сократились на 0,5% – до 577,2 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы угля газовой марки сократились на 2,3% – до 1,096 миллиона тонн с 1,122 миллиона тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 1,7% – до 1,673 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион ранее заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 миллиона тонн антрацита и 2-2,2 миллиона тонн угля газовых марок.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года. В конце июля одна из крупнейших энергогенерирующих компаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы. В конце августа XCoal Energy and Resources отправила в Украину первую партию антрацитового угля в объеме 85 тысяч тонн.