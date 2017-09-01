Нацкомиссия увеличила плату "Укргидроэнерго" за электроэнергию на 74%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение увеличить плату на отпуск электроэнергии компанией-оператором ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" на 74,4% - до 37,84 копейки/кВт-ч. Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ.

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Кроме этого, НКРЭКУ пересмотрела ставки платы за рабочую мощность и установила следующие ее значения: на третий квартал 2017 года 190,7 тысячи гривень за 1 МВт; на четвертый квартал – 185,3 тысячи гривень за 1 МВт.

С учетом квартальной ставки за рабочую мощность среднегодовой тариф для "Укргидроэнерго" составит 65,6 копейки/кВт. Также Нацкомиссия озвучила прогноз отпуска электрической энергии компанией в 2017 году на уровне 10,309 миллиарда кВт-ч.

На этом же заседании Нацкомиссия увеличила размер инвестиционной программы компании на 2017 год на 29,5% - до 4,973 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 года НКРЭКУ приняла решение снизить плату на отпуск электроэнергии для "Укргидроэнерго" на 22,3% - до 21,7 копейки/кВт-ч, а также увеличила размер инвестиционной программы компании на 2017 год на 9,5% - до 3,839 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре, общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.