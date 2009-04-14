Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник понизились на фоне доклада Международного энергетического агентства (МЭА) об уменьшении мирового спроса на нефть в 2009 году, сообщает РИА Новости..

Согласно апрельскому прогнозу организации, спад мировой экономики должен вызвать снижение спроса на нефть до 83,4 миллиона баррелей в сутки, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,92 доллара - до 52,14 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 2,19 доллара и составила 50,05 доллара за баррель.