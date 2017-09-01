Украина увеличила импорт газа почти в 2 раза

Импорт природного газа в Украину за январь-август 2017 года вырос на 95,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,4 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

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Согласно сообщению, за отчетный период импорт из Словакии составил 7,1 млрд куб. м газа, из Венгрии – 1,5 млрд куб. м, из Польши – 0,8 млрд куб. м. Отмечается, что из России Украина не импортирует газ с ноября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа, что на 7,8% больше, чем в 2015 году. В прошлом году «голубое» топливо импортировалось только из стран ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.