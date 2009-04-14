Ющенко: ГТС останется собственностью государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что украинская газотранспортная система (ГТС) останется в нераздельной собственности страны.

«ГТС - это нераздельный актив Украины, который наше государство не ставит в предложение пересмотра статуса собственности, управления и использования», - сказал В.ЮЩЕНКО в интервью изданиям "Коммерсант" и "Коммерсант-Украина", выдержки из которого публикует сайт президента.

ЕС и Украина 23 марта подписали декларацию о модернизации украинской ГТС. При этом Россия, которая осуществляет поставки газа в Европу по украинской ГТС, от переговоров была фактически отстранена. Президент РФ Дмитрий Медведев 24 марта заявил, что Москва откладывает межправительственные консультации с Киевом до прояснения вопросов с газовой декларацией Украина-ЕС.

В.ЮЩЕНКО заявил, что в вопрос модернизации ГТС Украина "не вкладывает такого политического подтекста, как Россия". "Это техническая работа", - сказал он.

Газотранспортная система Украины является одной из крупнейших в мире и второй в Европе. Ее общая протяженность составляет 37,6 тысячи километров.