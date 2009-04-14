Долги по зарплате на госшахтах составляют 553 млн. грн.

Долги по заработной плате на государственных шахтах к 9 апреля составляли почти 553 млн. грн, из которых 166,5 млн. скопилось за январь-февраль текущего года и 332,7 млн. осталось с 2008 года.

Об этом говорится в отчете Министерства угольной промышленности, пишет газета «Дело» (№ 60 от 14 апреля).

У «Макеевугля» наибольший долг среди всех государственных объединений шахт - 209 млн. грн. В то же время пресс-секретарь предприятия Виктория ЯЩЕНКО заявила изданию, что предприятие не имеет долгов перед самими рабочими. Она подтвердила наличие задолженности по отчислениям в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, которые, по ее мнению, и были включены Минуглепромом в отчет.

Отрицают наличие задолженности и на предприятии «Селидовуголь», хотя, согласно отчету Минуглепрома, предприятие не выплатило 27,5 млн. грн. заработной платы. Гендиректор предприятия Александр ВАСИЛЬЕВ утверждает, что есть только задолженность по налогам в Пенсионный фонд и по ПДВ, которые и показывают задолженность перед государством.

В лидеры должников по зарплате также попали «Ровенькиантрацит», задолжавшее рабочим 156 млн. грн, и «Луганскуголь» - 44,5 млн. грн. Однако представители этих двух предприятий комментировать ситуацию, которая сложилась с заработной платой, отказались.

Признали, что имеют долги перед горняками на «Красноармейскугле», хотя с той суммой, которая числится в отчете Минуглепрома - 15,4 млн. грн., - тоже не согласны. По словам председателя первичной организации профсоюза горняков предприятия Сергея ЛИТОВЧЕНКО, с октября по февраль здесь накопилось долгов перед работниками на сумму более 10 млн. грн.

В целом статистика по долгам, которой оперируют профсоюзы и Министерство угольной промышленности, отличается. В независимом профсоюзе горняков посчитали, что долги предприятий перед работниками составляют 387 млн. грн. Такую разницу в подсчетах первый заместитель главы профсоюза Антон АКИМОЧКИН объясняет тем, что долг предполагает еще и невыплаты так называемой «непромгруппе» - объектам, которые находятся на балансе шахт.

Как отмечается, завтра истекает срок, отведенный премьер-министром на погашение задолженности по заработной плате на госпредприятиях. Юлия ТИМОШЕНКО обещала публично «спустить шкуры» с тех, кто не выполнит ее указания до 15 апреля. На этот же день она назначила совещание с представителями горно-металлургического комплекса, где будет обсуждаться ситуация в отрасли.