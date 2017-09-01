Россия разрешила экспорт дизтоплива в Украину еще одному производителю - СМИ

Федеральная служба технического экспортного контроля России дала разрешение ООО «Газпром нефтехим Салават» на экспорт в Украину 100 тыс. т дизельного топлива в месяц. В то же время имена других участников данных поставок, которые требуется регистрировать в ФСТЭК, неизвестны. Об этом Enkorr сообщили источники на рынке, знакомые с ситуацией.

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«Салават» получил разрешение на 100 тыс. т в месяц, поставки уже начались», – сообщил источник на условиях конфиденциальности.

По данным другого собеседника, покупателем салаватского дизтоплива стал «Сокар». Источник в азербайджанской компании подтвердил данную информацию.

Между тем пока неизвестно, кто является контрактодержателем в этом экспорте, информация о котором обязательна при получении разрешения ФСТЭК. Некоторые источники полагают, что им являются компании из орбиты Сергея Курченко. Однако источники в окружении беглого олигарха эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают, пишет издание.

С 2015 года Россия ввела особый режим экспорта дизельного топлива в Украину, признав его товаром двойного назначения. С 2016 года российские производители должны получать разрешения ФСТЭК, предоставляя самую подробную информацию о получателях этой продукции в Украине. С 2016 года единственным поставщиком ДТ в Украину является компания «Роснефть», работающая через швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A. Поставки осуществляются исключительно через нефтепродуктопровод «Самара – Западное направление». В январе-июле 2017 года по маршруту было поставлено около 800 тыс. т продукта.